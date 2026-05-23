ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ହାତ ତିଆରି ନୀଳ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା; ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ୍ ଜିତିଲେ

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏଥର କାନ୍ସର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍‌ରେ ଅତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଓ ରାଜକୀୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ନୀଳ ନୟନା ବଲିଉଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍‌ରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମିଡନାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଗାଉନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଢେରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏଥର କାନ୍ସର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍‌ରେ ଅତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଓ ରାଜକୀୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାମରସ ଗାଉନ କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ମୋମେଣ୍ଟଠାରୁ କମ୍ ମନେ ହେଉନଥିଲା ।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଉନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ଲାମରସ ବନାଇ ଦେଇଛି । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଡ୍ରେସକୁ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଉନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଉନ୍‌ରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏହି ଲୁକ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ଓ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଅନ୍ଦାଜ । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗ୍ଲାମରସ ଅବତାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ସର୍ବଦା ନିଜର ଫ୍ୟାଶନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଗାଉନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏହି କାନ୍ସ ଲୁକ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଆପିଅରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଷ୍ଟାଇଲର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ହସ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

