ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ; ହୋଇଗଲେ ବଲିଉଡ୍‌ର ଧଡ଼କନ୍‌

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ତେରେ ମେରେ ସପନେ’ରେ ମୟାନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: କେବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। ହେଲେ ହୋଇଗଲେ ବଲିଉଡ୍‌ର ଧଡ଼କନ। ଆଉ ସାଜିଲେ ନୀଳ ନୟନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରୟଙ୍କ ନାୟକ। ବଲିଉଡ୍‌ରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍‌ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ କାହିଁକି ବଲିଉଡ୍‌ରୁ ଦୂରେଇଗଲେ? ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସହିତ ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ?

ଓଡ଼ିଶାର ପାଟଣା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ କ୍ରୀଷ୍ଣାକୁମାରୀ ଦେବୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ର ବଳଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଡେରାଡୁନ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଗଲେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇଲେ ଓ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ତେରେ ମେରେ ସପନେ’ରେ ମୟାନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ‘ମାଚିସ’ ଫିଲ୍ମରେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ମାୟାନଗରୀରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା।

ଆଉ ରାତାରାତି ଜଣେ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ‘ଦାଗ; ଦ ଫାୟାର’, ‘ଔର କ୍ୟା କହନା’ ପରି ଫିଲ୍ମ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ‘ଜୋସ’ରେ ନୀଳ ନୟନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼।

ଗୋଆ ଛୁଟି କଟାଉଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୮ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଓ ଔଷଧ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଫିଗର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ୱେବସିରିଜ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ରେ ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଖିଲାଡ଼ି କୁମାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘କଟପୁତଲୀ’ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଆଜିକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ବାପା ଭାବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବାଛି ବାଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭୁଲ୍‌କୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

