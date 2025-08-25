୧୫ଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ, ଏବେ ଭାରତର ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପ୍ରେମରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଭାଇଜାନଙ୍କ ହୃଦୟ

ମୁମ୍ବାଇ: ତାଙ୍କ ଆଖି କଥା କୁହେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୋସ ଉଡେ। ସେ ମିସ୍ ୱାଲ୍ଡ ଟାଇଟେଲ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୌରବ। ସେ କିଏ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି।

ବଲିଉଡରେ ଏକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି।

୧୯୯୪ ମସିହାରେ ସେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ବଲିଉଡକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ବଲିଉଡରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।

ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ସହିତ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଥରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ କାମ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବା ପରେ ଲାଇମଲାଇଟ୍‌କୁ ଆସିଥିଲେ।

ସେହି ସମୟରେ, ମଡେଲ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା

ଏହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏକ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।

ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ, ନିକି ଅନେଜା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱିନୀ କୋଲହାପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କରାଯାଇଛି।”ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଫ୍ୟାଶନ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ର ୩୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି।

ସେହି ସମୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ, ନିକି ଅନେଜା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱିନୀ କୋଲହାପୁରୀ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ପାଇଁ ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଥିଲେ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ୨୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।

ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଟିପତି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।

ସେ କେବଳ ବଲିଉଡର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ୯୦ ଦଶକର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୪୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

