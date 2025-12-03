୫୦୦ ନା ୧୦୦୦ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର, କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଅମର? ସତ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
କୁମ୍ଭୀରମାନେ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କର ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁମ୍ଭୀର ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର। ଏହାର ବିଶାଳ ଶରୀର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପାଣିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଁରିବାର କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଧୀରେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଅମର କିମ୍ବା ଶହ ଶହ କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ?
ଯଦି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ କୁମ୍ଭୀର କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କୁମ୍ଭୀର ୫୦୦ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
କୁମ୍ଭୀରମାନେ କ’ଣ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ: ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାକୁ ନଗନ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଣିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶିକାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଧାରଣା କରନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭୀରମାନେ କାହିଁକି ମରେ: ଅନାହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ – କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମାସ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନାହାରରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ, ସେମାନେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି।
ଲଢ଼େଇ – ବଡ଼ ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଶିକାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇରେ ମରିଯାଆନ୍ତି।
ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ – ମଣିଷ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ କୁମ୍ଭୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୁମ୍ଭୀର ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ଶିକାର କରାଯାଏ। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କୁମ୍ଭୀର ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।
ଆଘାତ, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା – ଶିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ମାଛ ଧରିବା ଜାଲରେ ଫସିଯିବା, ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭୀରମାନେ କ’ଣ ୫୦୦ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି: କୁମ୍ଭୀରମାନେ ୫୦୦ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ସହଜରେ ୭୦ କିମ୍ବା ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୧୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ।
ଲୁଣିଆ ପାଣି କୁମ୍ଭୀରର ରହସ୍ୟ: ଲୁଣିଆ ପାଣି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗତିହୀନ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି। କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମାସ ମାସ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି।
ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ନୁହେଁ ବରଂ ମାଟିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣିଆ ପାଣି କୁମ୍ଭୀର କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପହଁରି ପାରନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।