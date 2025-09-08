Vice President Salary:ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ସୁବିଧା ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିବ ହୋସ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଂସଦର କୌଣସି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଠନମୂଳକ ପଦବୀ ଓ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ।
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରି, ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ମିଳୁଥିବାବେଳେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୌଣସି ନିୟମିତ ଦରମା ମିଳେନାହିଁ। ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସି.ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବି.ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ। ଅର୍ଥାତ୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ବଦଳରେ ମିଳିଥାଏ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ସଂସଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆଇନ, ୧୯୫୩ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମାସିକ ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ। ଯଦି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ ଜାଣନ୍ତୁ …
ନିୟମିତ ଦରମା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ-
ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା
ବିମାନ ଏବଂ ରେଳ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା
ମୋବାଇଲ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମାସିକ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେନସନ, ଟାଇପ୍-୮ ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଘର ଏବଂ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ।