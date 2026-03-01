Ajab Gajab: ୧୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ହୋଲି ପାଳନ ବନ୍ଦ, ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ଥରିବ…
ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ, ହୋଲିର କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଯାଏ। ରଙ୍ଗ, ଅବିର, ଢୋଲ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଫାଲଗୁନ ମାସଟି ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ବିତିଯାଏ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ?
ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଖରହରି ଗାଁରେ, ଗତ ୧୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ନା ହୋଲି ବଜାଯାଏ ନା ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ନା ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
୧୫୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କ’ଣ: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହୋଲିରେ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ହୋଲିକା ଦହନ ସମୟରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଘରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଗାଁରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଗାଁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେବେବି ହୋଲି ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ: ସାରା ଦେଶରେ ହୋଲିକା ଦହନ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲିକା ଦହନ କରିବା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାହାରି ଗାଁରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ଦିନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ତା’ପରେ ତୁମେ ଏହି ପର୍ବକୁ କିପରି ପାଳନ କରିବ: ହୋଲି ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ, ଗୁଲାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଗାଁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ବିବାଦ ବିନା ପାଳନ କରନ୍ତି।
ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ କ’ଣ ଘଟିଲା: ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଗାଁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ, ଗାଁରେ ଏକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜଡିତ, ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା।