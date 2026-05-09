Ajab Gajab: ଦୁନିଆର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକେ,ଏଠାକୁ ଗଲେ ବଞ୍ଚି ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ!
ମଣିଷ ଖାଉଥିବା ଦୁନିଆ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପାପୁଆ ପ୍ରଦେଶର ଘନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଏହି ଜନଜାତିକୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନରଭକ୍ଷୀ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ନରଭକ୍ଷୀ ପ୍ରଥା ଅଛି? କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ଗଭୀର ଏବଂ ଜଟିଳ, ଯାହା ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶୀତଳ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
କୋରୋୱାଇ ଲୋକମାନେ ପପୁଆର ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବାହାର ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଜନଜାତିଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିଠାରୁ ଅନେକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗଛ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ; ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଶିକାର, ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ମୂଳ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେତେ ଅଜବ, ସେମାନଙ୍କ ନରଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇବାର ଗୁଜବ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ନୃବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ନରଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନଜାତିର ଖୁଆଖୁଆ ନାମକ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା ଯାଦୁକର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖୁଆଖୁଆ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଗବେଷକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଭିତର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ସେମାନଙ୍କ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ।
ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପଦ ହଡ଼ପ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ, ଏହି କାହାଣୀ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ଯେ କୋରୋୱାଇ ନାମର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ହିଁ ମଣିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ନରଭକ୍ଷୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି। ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ କାହାଣୀରେ କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି, ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନରଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇବାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତଥାପି, କୋରୋୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଛ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ କେବଳ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାପୁଆର ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କ’ଣ ଘଟେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)