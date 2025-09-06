ସେନାର ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିଲା ଭାରତ, ଗନର ଗୁଳି ଭଳି ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରଫି…

ସେନାର ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିଲା ଭାରତ, ଗନର ଗୁଳି ଭଳି ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରଫି…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପର ୧୭ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଏଇ ମାଟିରେ ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଏସିଆର ରାଜା ହେବାର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମଗ୍ରିକ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିଛି।
ଏହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ଜଣେ ସେନା ସୈନିକ ସେହି ସିଜିନର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରକ୍ତ ଲୁହ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେନା ସୈନିକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ
୨୦୦୮ ଏସିଆ କପ୍ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଚି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଫାଇନାଲରେ ସନଥ ଜୟସୁରିଆଙ୍କ ଚମତ୍କାର ୧୨୫ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ୨୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୭୪ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସେନା ସୈନିକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ଯାଦୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 36 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଚାମିଣ୍ଡା ଭାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ ସେନା ସୈନିକ ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମେଣ୍ଡିସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ର ଏପରି ଜାଲ ବୁଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଫସିଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନେ ଭାରତର ସମସ୍ତ 10 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ 274 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ କେବଳ 39.3 ଓଭରରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ 2008ର ଫାଇନାଲ୍ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା 10 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 6 ୱିକେଟ୍ ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏକା ନେଇଥିଲେ। ସେ 8 ଓଭରରେ 1 ମେଡେନ୍ ସହିତ 13 ରନ ଦେଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା।
ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତକୁ ୨୦୦୮ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ୧୦୦ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେଲେ?
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେଲେ? ତେଣୁ ଏହାର ପଥ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଦେଇ ଯାଏ। ୨୦୦୩-୦୪ ମସିହାରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଟିଲାରୀ କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ମି ୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଡିଭିଜନ ୧୧ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିମ ପରେ, ମେଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାରେ ଜଣେ ଗନର୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୦୮ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।