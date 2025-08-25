ଏତିକି ଦିନ ମିଳିବନି ମାଂସ-ମାଛ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଏତିକି ଦିନ ମିଳିବନି ମାଂସ-ମାଛ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆମିଷ ଦୋକାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମିଷ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅମିଷର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯୁଷଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦଶୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଆଯାଇଛି । ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ପର୍ଯୁଷଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦଶୀ ପଡୁଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଶାସନ ବିଭାଗ ସୋମବାର (୨୫ ଅଗଷ୍ଟ) ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା, ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ।
ନନ୍-ଭେଜ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ପିଙ୍କ୍ ସିଟି ଜୟପୁରରେ ହିଁ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଗାଡି ଏବଂ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସରକାର ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମଟନ୍-କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ସରକାର ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି: ରାଜସ୍ଥାନରେ, ନନ୍-ଭେଜ୍ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ କସାଇଟହାଉସଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।
ବିଶେଷକରି ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ଦାବି ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଣ୍ଡା ଗାଡି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୌର ନିଗମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।