ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଲେ ସୂଚନା

ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍‌ରୁ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କୌଶଳ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ରାହାଣେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୮୫ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯୦ଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ଏବଂ ୨୦ଟି ଟି-୨୦ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ୨୦୨୦-୨୧ ‘ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି’। ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ତା’ରି ମାଟିରେ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ରାହାଣେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପସ୍ଥିତି ୨୦୧୮ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଥିଲା; ୨୦୧୬ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

Uttarakhand Govt.

ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରାହାଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ୟାପ୍ ୨୭୮ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ।”

ଆଇପିଏଲ୍‌ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ରାହାଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଗତ କିଛି ସିଜନ୍‌ରେ ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଦଳକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌କୁ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଘରୋଇ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଜଣେ ନିୟମିତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଖେଳୁଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA) ର ସଭାପତି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ନାଏକ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅବସର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଚାପ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୌରବମୟ କ୍ୟାରିୟର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।”

କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ସ୍ଲିପ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ୟାଚିଂ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍‌ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚାପ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମନେରହିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ଇରାନ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୀଷଣ…

1 of 30,661