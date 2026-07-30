ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ BCCI ରୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ BCCI ରୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍?

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଖେଳର ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରାହାଣେ BCCI, ନିଜର ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି, ଅବସର ପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କୁ BCCI ରୁ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପେନ୍‌ସନ୍ ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ପେନ୍‌ସନ୍: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ୮୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଏହା BCCI ର ରିଟାୟର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ପଲିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପେନ୍‌ସନ୍ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

BCCI ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ୨୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜୀବନ ୭୦,୦୦୦ ର ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ରାହାଣେ ଏହି ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ସହ ଶୀର୍ଷ ପେନ୍‌ସନ୍ ସ୍ଲାବ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବେ।

BCCI ର ପେନ୍‌ସନ୍ ସ୍ଲାବ୍: BCCI ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେନ୍‌ସନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି।

  • ୨୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତିମାସରେ ୭୦,୦୦୦ ମିଳିଥାଏ।
  • ୧ ରୁ ୨୪ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତିମାସରେ ୬୦,୦୦୦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
  • ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ (୭୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍): ୫୨,୫୦୦ ମିଳିଥାଏ।
  • ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ (୫୦ ରୁ ୭୪ ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍): ପ୍ରତିମାସରେ ୪୫,୦୦୦ ମିଳିଥାଏ।

ପେନ୍‌ସନ୍ ପାଇଁ BCCI କୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ମିଳେ: ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି BCCI ର ସାଧାରଣ ନିୟମିତ ବଜେଟ୍ ବଦଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେଲଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍‌ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ବୋର୍ଡ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ‘ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି କୋର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ୍’ ଏବଂ ଏକ ଅଲଗା ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ୍ ରଖିଥାଏ।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ଫଣ୍ଡ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ IPL ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମଡେଲ୍ BCCI ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାହାଣେଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଦୁଇଟି ପେନ୍‌ସନ୍: ରାହାଣେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା ରହିଛି।

ତେବେ BCCI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଏକାସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍‌ସନ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଧିକ ରାଶି ମିଳୁଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି।

ରାହାଣେଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ: BCCI ର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତି କେବଳ ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍‌ରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। BCCI-ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ଯୁଗ୍ମ ମେଡିକାଲ୍ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।

ଏହି ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅବିବାହିତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ରାଶିଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଖେଳାଳି BCCI ର ମେଡିକାଲ୍ ବେନେଭୋଲେନ୍ସ କମିଟି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଯଦି ରାହାଣେ ପୁଣି BCCI ସହ ଯୋଡ଼ିହୁଅନ୍ତି: ପେନ୍‌ସନ୍ ସହ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ BCCI ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଦରମା ମିଳୁଥିବା ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି (ଯେପରିକି ଜାତୀୟ ସିଲେକ୍ଟର, କୋଚ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭୂମିକା), ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।

ତେବେ ସେ ଯଦି ଟେଲିଭିଜନ୍ କମେଣ୍ଟେଟର, କ୍ରିକେଟ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପେନ୍‌ସନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ BCCI ଅଧୀନରେ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରି ନୁହେଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନୀତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ। କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ତାଙ୍କ ମାସିକ ପେନ୍‌ସନ୍‌ର ୫୦% ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ICA ର ଗ୍ରୁପ୍ ଟର୍ମ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଯୋଜନା ପରିବାରକୁ ୧ ଲକ୍ଷର ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌: NEET ପରେ ଏବେ…

ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ…

1 of 27,425