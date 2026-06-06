ଅସଲ ସତ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଅଜିତ ଅଗରକର, ଦଳରେ କିପରି ହେଲା ବୈଭବଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ

ଅଜିତ ଅଗରକର ଖୋଲି ଦେଲେ ସବୁ ସତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ, ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ଜିତିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ କ’ଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଏକାକୀ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ିଥିଲେ; ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି…

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI,…

“ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଅଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କେତେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏହି ସିଜନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ସେ ଗତ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ’ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ କେତେ ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇପାରନ୍ତି।”

“ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଚୟନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିପାରୁଛୁ।”

“ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିବା ସମାନ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।”

ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ।”

You might also like More from author
More Stories

ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ିଥିଲେ; ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି…

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI,…

PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି,…

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

1 of 9,374