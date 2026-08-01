ଚିରା ଫଟା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ଡୋଭାଲ!
୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲା
ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଥାଳ ଧରି ଏ ଗଳି ସେ ଗଳି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା(ଏନ୍ଏସ୍ଏ) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଖାଲି ରହିନଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ। ଡି. ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ‘Ajit Doval – On A Mission’ ପୁସ୍ତକରେ ଏପରି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ରହିଛି।
ଡି. ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଡୋଭାଲଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କେଶ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଡୋଭାଲ।
ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ: ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପାକିସ୍ତାନର ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଫଟା ଶାଲ ପିନ୍ଧି ଧୂଳିଧୂସର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଏ ଗଳିରୁ ସେ ଗଳି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ୟ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା।
ଭାରତ ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ମିଶନ: ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳର ଯୁବ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଡୋଭାଲ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ କାହୁଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଖାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟରିଜ (କେଆରଏଲ) ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋଭାଲ ମାସ ମାସ ଧରି ରହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କେଶ ହେଲା ପ୍ରମାଣ: ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା କେଆରଏଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସାଲୁନ୍ରୁ। ସେଠାରେ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଶ କାଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଡୋଭାଲ ସେଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କେଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ପଠାଇ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେହି କେଶରେ ୟୁରେନିୟମ ଓ ବିକିରଣର ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରୁଛି।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମିଶନ: ଏହି ମିଶନ କେବଳ ଏକ ସାଲୁନରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଛି; ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଧରାପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା।
ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ପୁଷ୍ଟି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (ଏନ୍ଏସ୍ଏ) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଶନିବାର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର–୨୦୨୬ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣେରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ଡୋଭାଲଙ୍କ ବିଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।