ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗଳା କାଟିଲେ; ଶାଶୁ, ସଉତୁଣୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳିଲେ ହୋଲି
ଜୟପୁର: ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣା ହୋଇପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କ । ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥାଏ ପତ୍ନୀ । ଏମିତି ଏକ ବୀଭତ୍ସ, ନୃଶଂସ ଓ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ତାନରେ ।
ଆଜମେର ବୋରଡ଼ା ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁରେ ପରିବାର ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ ରାମସିଂହ ଚୌଧୁରୀ । ପରିବାର କହିଲେ ରାମସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା, ଝିଅ ସମୀତା, ନାବାଳିକ ପୁଅ ଓ ମାଆ ପୁଷୀ ଦେଈ । ପରିବାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ହଠାତ ସୁନୀତାଙ୍କ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମସିଂହ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରଞ୍ଜନା ।
ଘର ଭିତରକୁ ସଉତୁଣୀ ସୁରଞ୍ଜନା ଆସିବା ପରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁନୀତା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ(ପ୍ରଥମ) ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ସୁନୀତା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମୀତା ଓ ନାବାଳକ ପୁଅ ମିଶି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ରାମସିଂହଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସଉତୁଣୀ ସୁରଞ୍ଜନା । ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ । ଯାହାଫଳରେ ରାମସିଂହ ଓ ସୁରଞ୍ଜନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପୁଷୀ ଦେଈ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ସୁନୀତା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ-ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୂରା ଘର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା । ରକ୍ତ ଦେଖି ସୁନୀତା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ-ପୁଅଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ କଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସବୁ ମୃତଦେହକୁ ରାମସିଂହଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଘରଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟାକୁ ପାଣି ଢ଼ାଳି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ନଜାଣିଲା ପରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ।
ସକାଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗାଁ ଲୋକେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଜମେର ଏସ୍ପି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆଖୀ ଯାଇଥିଲା ରାମସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ଉପରେ । ତା’ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଘନଘନ ଜେରା କରିଥିଲା । ଜେରା ବେଳେ ସୁନୀତା ସବୁ କଥା ମାନି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସାମିଲ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ସୁନୀତା ଓ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ମୃତ ରାମସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସୁରଞ୍ଜନା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ । ତାଙ୍କ ମାଆ ପୁଷୀ ଦେଈ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।