ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି PoK ଆମର ; ପାକିସ୍ତାନକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ…କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ରାଜନାଥ ଜାଣନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମରକ୍କୋରେ କଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି କାସାବ୍ଲାଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ: ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରାଜନାଥ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅଂଶ ୨ ଏବଂ ୩ ହେବ।

ମରକ୍କୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବା ପରେ ପହଲଗାମରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି। ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମେରିକାର H-1B ଭିସାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଚୀନର K…

କେମିତି ମିଳେ H-1B Visa ; କାହିଁକି…

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।

ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଫେରାଇ ଆଣୁଛୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

ପିଓକେ ଆମର : ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଓକେ ନିଜେ ଆସିବ; କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ପିଓକେରେ ଚାହିଦା ଅଛି। ପିଓକେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଆମର। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ନିଜେ କହିବେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ।”

 

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକାର H-1B ଭିସାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଚୀନର K…

କେମିତି ମିଳେ H-1B Visa ; କାହିଁକି…

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା…

GST ହ୍ରାସ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ହେଲା ୨ ଲକ୍ଷ…

1 of 3,105