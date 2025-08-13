କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଆକାଦୀପଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, କହିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା….

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର କରିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଜିତିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆକାଶଦୀପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଦୀପ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ସେ ମୋ ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି’।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ?- ଆକାଶଦୀପ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ‘ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ’। ଆକାଶଦୀପ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଗୌତମ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ମୋ ଉପରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ମୋର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି’।

ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିଲେ ଆକାଶଦୀପ: ଲିଡ୍ସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆକାଶଦୀପ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ନଥିଲେ।

ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଆକାଶଦୀପ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାହାସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଦୁରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

କେନିଂଟନ୍ ଓଭାଲ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆକାଶଦୀପ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆକାଶଦୀପ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଆକାଶଦୀପ ୯୪ ବଲ୍‌ରେ ୬୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଖେଳାଳି ୧୨ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

