ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଖିଳେଶ ଓ ଡିମ୍ପଲ

ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହେବନାହିଁ।

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ୨୦୨୭ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତା’ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବୟାନବାଜୀ। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ଉପରେ ଜୋରଦାର ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ଏସ୍‌ପି) ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ। ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହେବନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି। ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେଠାରେ କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି?

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘ କାର‌୍ୟ୍ୟକାଳର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣ ନିଯୁକ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ କାର‌୍ୟ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଅଯୋଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ରିପୋର୍ଟ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? କ’ଣ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା? ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି।

ଏସ୍‌ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ

ମୈନପୁରୀର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ଘଟଣାର ଏସ୍‌ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏସ୍‌ଆଇଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି; ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ…

1 of 17,396