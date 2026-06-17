ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜିବେ କି ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସାଂସଦ!

ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସିତ ଅଂଶିଦାର ଦଳ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ଏସ୍‌ବିଏସ୍‌ପି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା’ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ରୋଚକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସିତ ଅଂଶିଦାର ଦଳ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ଏସ୍‌ବିଏସ୍‌ପି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ସେ କହିଛନ୍ତି; ମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ସପା)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍‌ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ।

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା(ୟୁବିଟି) ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସପାରେ ଫାଟ ଖବର ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଏସ୍‌ପି ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପା ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ରାଜଭରଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶେୟାର ବଜାର ଟେନ୍‌ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ; LIC ର ଏହି…

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ସେ କହିଛନ୍ତି; ବିଜେପି ଅନେକ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିରେ ଏସ୍‌ପିର ବିଧାୟକ ଓ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ସିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର। ସେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମ ଗୋପାଳ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କାରଣରୁ ସପା ଚାପରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜଭର କହିଛନ୍ତି, ମାଇନିଂ ସ୍କାମ (ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି) ଓ ଗୋମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍କାମ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ତାହା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଜାଣିଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ଶିକଞ୍ଜା କଡ଼ା ହେଉଛି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସେତିକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ରାଜଭର ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଫାଟ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସମାନ ଚିତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୭ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଏକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ପାଟିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଲଗା ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍‌ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏହି ରଣନୀତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶେୟାର ବଜାର ଟେନ୍‌ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ; LIC ର ଏହି…

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଘରେ…

ସରିଲା ଛୁଟି, କାଲିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍କୁଲ

1 of 17,297