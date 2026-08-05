ୟୁପି ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ରଣନୀତି! ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି କରିବେ ଏହି କାମ

ୟୁପି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରସ୍ପରର ତ୍ରୁଟି ଓ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ହଇଚଇ ବଢ଼ିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ବାରାଣସୀରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ…

ବାରାଣସୀରେ ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କରୁଥିବା ଦାବି ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇପାରିଛି।

ଘର ଘର ବୁଲିବାକୁ ସପାର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସପା ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସପାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସପା, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ।

ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାରାଣସୀରେ ମୋଟ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନ ଏନ୍‌ଡିଏର ଦଖଲରେ ରହିଆସିଛି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟେ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବାରାଣସୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

ୟୁପି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସପାର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।

ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସପା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବା ରୋଚକ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ…

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର?…

UPI ପେମେଣ୍ଟ୍‌କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଝଟକା:…

1 of 18,925