ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେଲେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇ,୨୫ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୁର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ତଥା ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଲଗାତର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସରତ ରହିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗୌତମ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଟୁଇଟ୍ କରି ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

These are really tough times, @GautamGambhir. Glad I could help. Wish we all get out of this crisis soon. Stay Safe 🙏🏻

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 24, 2021