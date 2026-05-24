ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍… ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ଧୂମ ମଚାଇବେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅକ୍ଷରା

ଅକ୍ଷୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମେଡି ଭାଗ ଅଟେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଆସୁଛି ଖିଲାଡ଼ି କୁମାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ’। ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଜପୁରୀର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅକ୍ଷରା ସିଂହଙ୍କ ସହ ଠୁମ୍‌କା ଲଗାଇବେ ଖିଲାଡ଼ି କୁମାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ‘ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍’ ରିଲିଜ ହେବ। ତାପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍‌। ଗୀତରେ ଅକ୍ଷରାଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂରା ଅଲଗା ମୋଡ଼ରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି।

ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୂରା ଅଲଗା ଗେଟଅପରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ବାଳ… ମୁହଁରେ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି… କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ଟାଙ୍ଗୀଆ। ଦେହରେ ହାପ୍ ଗଞ୍ଜି ସହିତ ଡିଫେନ୍ସ ସାର୍ଟ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ଗେଟ୍‌ଅପ୍‌ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ‘ଖିଲାଡି କୁମାର’। ଏହି ଗେଟ୍‌ଅପ୍ ତାଙ୍କର ନୂଆ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମରେ ‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ’।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଷୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମେଡି ଭାଗ ଅଟେ। ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୀର୍ଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅକ୍ଷରା ସିଂହଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି; ତୋତେ କିଏ…

ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ହାତ ତିଆରି ନୀଳ ଗାଉନ୍…

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ’ରେ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଚରିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, କେତେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଏଭଳି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓ ଗୀତର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ହସାଇବ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଗୀତ ‘ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍’ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ଭୋଜପୁରୀ’ ଆଇଟମ୍ ବୟ ରୂପରେ କୁଦାମାରି ନାଚୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Akshara singh (@singhakshara)


ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଦେବ। ‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ’ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିନେମା ଅର୍ଥାତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ, ଜୈକି ଶ୍ରାଫ, ପରେଶ ରାୱଲ, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ, ଲାରା ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୬ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି; ତୋତେ କିଏ…

ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ହାତ ତିଆରି ନୀଳ ଗାଉନ୍…

ଲିକ୍ ପରେ ଏବେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ଝଟକା! ଥଲାପତି…

କାହା ନାମରେ ମଙ୍ଗଳାସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ କଙ୍ଗନା?…

1 of 1,426