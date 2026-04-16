ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା-ରୁପା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ କିଣିବା ଶୁଭ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା ଦର ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ। କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା କିଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁନା ETF ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।

ସୁନା ETF ସହିତ, ଆପଣ ସୁନାର ଏକ “ଡିଜିଟାଲ ସେୟାର” କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ NSE କିମ୍ବା BSE ରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେଭିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଶିକ୍ଷାଗତ ପୁସ୍ତକ କିଣନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପିଲା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ; ପ୍ରକୃତରେ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା କାର କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଏକ ଗଛ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପରିବେଶଗତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

