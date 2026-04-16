ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିରଳ ଯୋଗ, ସୁନା କିଣିବାଠୁ ନେଇ ନିବେଶ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବୁଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ଏହି ୪ ରାଶି
Malavya Yoga: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। “ଅକ୍ଷୟ” ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କାମର ଫଳ ସଦା ରହେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।
ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ପର୍ଶୁରାମ, ନର-ନାରାୟଣ ଓ ହୟଗ୍ରୀଭଙ୍କ ଅବତାର ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଏ। ସେହିପରି ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଜ୍ୟୋତଷ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାରୁ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଓ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଯିବ।
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଖୁବ ଶୁଭ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳଦାୟକ ହେବ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ। ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନିବେଶରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା ରାଶି: ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସକାର ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ନୂତନ ଆୟ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିପାରେ।