Akshaya Tritiya 2026: ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାରରେ ଧମାକା, ୨୦,୦୦୦ କୋଟିର କାରବାର ଅନୁମାନ
Akshaya Tritiya Gold Silver Sale 2026 : ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଆସ୍ଥା । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏଥର ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ବଜାର ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି।
ଏବର୍ଷ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଚକିତ କଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା କମିନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏତିକି ଆସିଛି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝିବିଚାରି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଜୁଏଲର୍ସଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ହାଲୁକା ଗହଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
CAIT ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବି.ସି. ଭରତିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଏଲର୍ସମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହାଲୁକା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗହଣା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରୂପା ଏବଂ ହୀରା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ରିହାତି ଏବଂ ଛୋଟ ସୁନା କଏନ୍ ଭଳି ଅଫର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।
ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ସ୍ପଷ୍ଟ
ପଙ୍କଜ ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାପାରର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର କମିଛି। ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା କାରବାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟନ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି, ଯାହା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୁଏଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୂପା କାରବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୁଏଲର ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ସୀମିତ ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଡ଼ କିଣାକିଣିରୁ ବଞ୍ଚି ଛୋଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା
ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହ ଏବେ ଲୋକେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ, ସଭରେନ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ (SGB) ଏବଂ ETF ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ହଲମାର୍କିଂ ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଜୁଏଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ହଲମାର୍କିଂ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ସୋମବାର, ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ସୁନା ଦର:
-
MCX ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର: ପ୍ରାୟ ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୫୩,୦୧୮ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି।
-
ଆଜିର ଓପନିଂ: ୧,୫୩,୧୫୮ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)।
-
ପୂର୍ବ ଦିନର ବନ୍ଦ ଦର: ୧,୫୪,୬୦୯ ଟଙ୍କା।
ରୂପା ଦର:
-
MCX ସିଲଭର ଫ୍ୟୁଚର: ପ୍ରାୟ ୫,୧୧୦ ଟଙ୍କା (୧.୯୯%) ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
-
ବଜାର ଦର: ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତାରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା ୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
-
୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।