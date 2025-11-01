ବଦଳିଯିବ ୪୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ; ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରେ ଅଲକାଇଦା ଆତଙ୍କୀ, ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ସେନା ବଳ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ…

ବିଶ୍ବରେ ହଇଚଇ, ଅଲକାଇଦା ଆତଙ୍କୀ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ କି ଏହି ଦେଶ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଲ୍-କାଏଦା, ଏବେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କରିଦେବ।

ଇସଲାମିକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ, ଅଲ୍-କାଏଦା, ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଜମାତ ନୁସରତ ଅଲ୍-ଇସ୍ଲାମ ୱାଲ୍-ମୁସଲିମିନ୍ (JNIM) ସମର୍ଥନରେ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମାଲିରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ମାଲିରେ ଥିବା ଏକ ଅଲ୍-କାଏଦା ସହଯୋଗୀ JNIM, ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ବାମାକୋକୁ କବଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛି।

ଏନେଇ ଅନେକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଲି, ଅଲ୍-କାଏଦାର 40 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରେ।

ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମାଲିର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଆଡକୁ ବଢ଼ି ରାଜଧାନୀକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ବାମାକୋରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାମାକୋରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ରହିଛି।

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ସହରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ଛାୟା ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ମାଲିର ସେନାର ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଛି: ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିବା ମାଲିର ଲୋକ ଏବେ ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

ମାଲି ଦେଶର ସୈନ୍ଯ ସଂଖ୍ଯା କମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ଯ ଦେଶର ସୈନ୍ଯଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।ଅନ୍ଯପଟେ ମାଲିର ସେନାର ମନୋବଳ  ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଧ୍ୱଂସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ବାସ ହରାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ଯ କରୁଛି।

