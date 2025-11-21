ଉଭାନ ହେଇଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ! ୬୫ ଦିନ ହେବ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିପାରିବେନି ଲୋକେ; ହେଲେ କାହିଁକି ….
ଆମେରିକା ଉତକିଆଗଭିକ୍ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘ପୋଲାର ନାଇଟ୍’, ୬୫ ଦିନ ପରେ ଉଦୟ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଘଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ହଁ, ଆଲାସ୍କାର ଉତକିଆଗଭିକ୍ ସହର ମଙ୍ଗଳବାର ରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଲା ଏବଂ “ପୋଲାର ରାତି” ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଉତକିଆଗଭିକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୋଲାର ରାତି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିନା ପ୍ରାୟ ୬୫ ଦିନର ଏକ ଅବଧି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପୂର୍ବରୁ ବାରୋ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୬୦୦।
ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲର ପ୍ରାୟ ୪୮୩ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ଧକାର ଅନୁଭବ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ବିଷୁବ ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ।
ଏହା ଫଳରେ ଦିନର ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଡିସେମ୍ବର ସଲଷ୍ଟିସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗବଳୟ ନିକଟରେ କେବଳ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅରୋରା ବୋରିଆଲିସ୍ (ଉତ୍ତର ଆଲୋକ) ଆକାଶର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପୋଲାର ରାତି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ଫାରେନହାଇଟ୍ ତଳେ ଖସିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ୪୬୦୦ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତଥାପି, ଏହି ଅନ୍ଧାର କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବସନ୍ତ ଆସିବା ସହିତ, ଦିବାଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସେ, ଏବଂ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଯାଏ।
ମେ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନିରନ୍ତର ଦିବାଲୋକ। ଏହା ଉଟକିଆଗଭିକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ।
ଭାରତରେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ନାହିଁ: ଭାରତରେ, ଦ୍ରାସ, ଲେହ କିମ୍ବା ଗୁଲମାର୍ଗ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଶୀତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଭାରତ ମେରୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଥ ସର୍ବଦା ଦିଗନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ।
ଆଲାସ୍କାରେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ:ତଥାପି, ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଟକିଆଗଭିକ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ, ପୃଥିବୀର ଢଳାଇ ଶୀତଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଠେଲିଦିଏ ଯେ ଏହା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଗବଳୟ ତଳେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକୁ ପୋଲାର ରାତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମାନ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଏହା ଆହୁରି ନାଟକୀୟ।