Alex Hales ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କଲେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ, ଏହି କ୍ଲବରେ ହେଲେ ସାମିଲ

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କଲେ..

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୧୪୦୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ, ହେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଗେଲ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୬୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪୫୬୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଆଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ହେଲ୍ସ ୫୦୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪୦୨୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ନାମ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପୋଲାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪୦୧୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍:
-କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍: ୧୪୫୬୨ ରନ୍
-ଆଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସ: ୧୪୦୨୪ ରନ୍
-କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ: ୧୪୦୧୨ ରନ୍
-ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର: ୧୩୫୯୫ ରନ୍
-ଶୋଏବ୍ ମଲିକ: ୧୩୫୭୧ ରନ୍

