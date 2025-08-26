Alia Bhattଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ଲିକ୍: ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଗଲା ରାଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ଏହି କଥା
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ରାଗିଗଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ନୂଆ ଘରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ 6 ମହଲା ଘର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗସିପର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
କେହି ଜଣେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନିଜ ଘରର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଗିଗଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ: ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ସୀମିତ – କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝରକାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନର ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ସେହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ ନାହିଁ।
ଆମ ଘରର ଏକ ଭିଡିଓ – ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି – ଅନେକ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ସୂଚନା ବିନା। ଏହା ଗୋପନୀୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା।”
ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ: ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଅନୁମତି ବିନା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।’ ଏହା ପରେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।