US ସେନା ସହ ସାକ୍ଷତ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏଲିୟନ୍! ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୁଶଙ୍କୁ ଥିଲା ଖବର! ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରୀ କଲା ଖୁଲାସା…
US ସେନା ସହ ସାକ୍ଷତ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏଲିୟନ୍! ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରୀ କଲା ଖୁଲାସା…
ୱାଶିଂଟନ: ୧୯୬୪ ମସିହାରେ, ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ହୋଲୋମାନ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏଲିଏନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଏଚ୍.ଡବ୍ଲୁ. ବୁଶ (୧୯୮୯ ରୁ ୧୯୯୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି)ଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା… ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନୂତନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀର ଶୀର୍ଷକ “ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର” ଏବଂ ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏରିକ୍ ଡେଭିସଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ରହିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଏରିକ୍ ଡେଭିସ୍ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗତ ସେନ ହ୍ୟାରି ରିଡ୍ (ଡି-ଏନଭି) ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ଏଏଟିଆଇପି) ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ବିମାନଚାଳକ ଏବଂ ସିଆଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବୁଶଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତିନୋଟି ଏଲିଏନ୍ ମହାକାଶଯାନ ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ଏକ ଘାଟି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ମହାକାଶଯାନରୁ ଏକ ଅଣ-ମାନବ ସତ୍ତା (ଏଲିଏନ୍) ବାହାରି ଆସି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ବାୟୁସେନା ଏବଂ ବେସାମରିକ ସିଆଇଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧିକ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ “ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ”।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟି ଶୁକ୍ରବାର ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଜଣେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏଏଟିଆଇପି ମେମ୍ବର ହାଲ୍ ପୁଥୋଫଙ୍କ ସାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି, ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଲିଏନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ କର୍କଟ ଗବେଷକ ଗ୍ୟାରି ନୋଲାନ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଯିଏ ଅଜ୍ଞାତ ବାୟୁ ଘଟଣା (UAP) ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ “ଭୟାନକ” ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।