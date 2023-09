ହଁ ଏଲିଅନ ଅଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ୨ଟି ଏଲିଅନର ମୃତଶରୀର

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତରେ କ’ଣ ଏଲିଅନ ଅଛନ୍ତି ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏବେ ମେକ୍ସିକୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି । ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ମେକ୍ସିକୋରେ ୨ଟି ଏଲିଅନର ମୃତଦେହର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ।

ମେକ୍ସିକୋ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଧିବେଶନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୨ଟି ଏପରି ମୃତଦେହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବି ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଲିଅନର ମୃତଦେହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ୧,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଏହି ୨ଟି ମୃତଦେହ ପେରୁର କୁସ୍କୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଲିଅନଙ୍କ ମୃତଦେହର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ସିକୋ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/tDNqZ9Cgze

— Dinesh Kumar Saini (@imDsaini) September 13, 2023