ମହାକାଶରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଲିଏନ୍ ସେନା! ଆଉ ମାତ୍ର 116 ଦିନ, ପୃଥିବୀ ରହିବ ନା ଧ୍ବଂସ ହେବ? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ହୋସ୍

ବିଶ୍ବ ରହିବ ନା ଧ୍ବଂସ ହେବ ? ଆଉ ମାତ୍ର 116 ଦିନରେ ହେବ ଫଇସଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଏକା ଅଛୁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି? ଏବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଅଜଣା ବସ୍ତୁ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ହାର୍ଭାର୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଏଲିଏନ୍ ସ୍ପେସ୍‌କ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ‘ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଧ୍ବଂସ କରିପାରେ’। ହାର୍ଭାର୍ଡର ପ୍ରଫେସର ଅଭି ଲୋଏବ୍ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଏଲିଏନ୍ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ 3I/Atlas ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଏକ ଧୂମକେତୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଲୋଏବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା “କିଛି ଟେକନିକ ଡିଜାଇନ୍”ର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଫେସର ଲୋଏବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାନ 21 ନଭେମ୍ବରରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ନାସା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି

ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବସ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆଡକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1,35,000 ମାଇଲ୍ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ନାସା କହିଛି ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଅକ୍ଟୋବର 30 ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 130 ନିୟୁତ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି। ତଥାପି, ଏହାର ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆକାର ମାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ 20-24 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ।

ଏହା ଗତ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିବା 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ବାହାର ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 200 ଗୁଣ ବଡ଼। ପ୍ରଫେସର ଲୋଏବ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁର ଦୃଶ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି।

