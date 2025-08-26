ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳାଇଲା 4ଛୁଆର ମାଆ…ତାପରେ ଏପରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଯେ Facebook ଲାଇଭ କରି ବିଷ ଖାଇଦେଲା ସ୍ବାମୀ

ଧୋକେବାଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଯାତନା ସହିନପାରି ବିଷ ଖାଇଦେଲା ସ୍ବାମୀ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲିଗଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ କରି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାଟି ଥାନା ଟପ୍ପାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜଲାଲପୁର ଗାଁର। ପୀଡିତାଙ୍କ ନାମ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ। ସେ ବିଲଖୋରା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋମାଡ ଛକରେ ଏହି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ସଂଜୟ ସିଂହ ଜଲାଲପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ସଂଜୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ।

ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓରେ ସଂଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ, ସଂଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଅନିତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ।

ସେମାନେ ପ୍ରେମିକାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅନିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଗୃହ (ବିଲଖୋରା ଗ୍ରାମ)ରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଅନିତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ । ସଂଜୟ ଭିଡିଓରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ।

ଏହି ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ସଂଜୟ ଗୋମାଡ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନରୁ କୀଟନାଶକ କିଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍‌ରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।  ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

 

