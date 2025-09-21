ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ରାତିରେ ଶେଯ ଗରମ କରୁଥିଲା ବୋହୂ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲା ଶଶୁର, ଆଉ ତା’ପରେ…
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ବିଧବା ମା’ର ପ୍ରେମ। ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମା’। ପ୍ରେମରେ ମହିଳା ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମିକକୁ ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଥିଲେ ରୁମକୁ। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯୁବକ। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ସୁଆଇ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମରେ ପ୍ରେମିକ ସହ କରୁଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ।
କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ିଥିଲେ ଶଶୁର। ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୂକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଶଶୁର। ଯାହା ପରେ ଶଶୁରଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ରାତି ଅଧରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଦ୍ଦୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଏମିତି ପିଟିଥିଲେ ଯାହା ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିବନି।
ଖାଲି ଏତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଫୋନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମହିଳା ପ୍ରେମିକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଥିଲେ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହୁଆଖେଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସୋହିଲଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯୁବକ ଜଣକ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ, ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ।
ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ
ମହିଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମିକମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ଏକ ହୋହଲ୍ଲା ଶୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଉଠିପଡ଼ିଲେ।ସେମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୋଧିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ।
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।