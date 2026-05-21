କେରଳ ଓ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ଆଲିସାନ ଘର, ଚାରୋଟି ଲଗ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ମୋହନଲାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନେଟ ୱର୍ଥ
ମାଲାୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ କୌଣସି ପରିଚୟର ମୁହତାଜ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ବଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମାଲାୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ୨୧ ମଇରେ ନିଜର ୬୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ବେଶ ଆଲିସାନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଆସନ୍ତୁ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଏତେ କୋଟି
ମୋହନଲାଲ ମାଲାୟାଲମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୋହନଲାଲଙ୍କ ନେଟ ୱର୍ଥ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋହନଲାଲ ମାଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ରୁ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ପିଙ୍କଭିଲ୍ଲାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩’ ପାଇଁ ସେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି।
ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଭଲ ଆୟ
ମୋହନଲାଲ କେବଳ ଫିଲ୍ମରୁ ଆୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିବେଶ (ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ)ରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଚେନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଚିରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ଏକ ମୁଭି ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ସର୍ଟ-ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଲିସାନ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଘର
କେରଳର କୋଚିରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କର ଏକ ଆଲିସାନ ଘର ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ଏହି ଘର କୌଣସି ପ୍ରାସାଦଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସୋହନ ରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏହି ଘର ୧୭,୦୦୦ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଛି। ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଆଲିସାନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଏକ ଅଲଗା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।
ମୋହନଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ି ମୋହନଲାଲଙ୍କର ଦୁବାଇର ଆଇକନିକ୍ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାରରେ ଘର ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏଲିଟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଲଗ୍ଜରୀ କାରର ସଉକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଏଏମ୍ଜି (SLS AMG), ପୋର୍ସ କାୟେନ୍ (Porsche Cayenne) ଏବଂ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ୫ (BMW X5) ଭଳି ଅନେକ କାର ସାମିଲ ଅଛି।
‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩’ କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ମୋହନଲାଲ ଏବେ ନିଜର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩’ କୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରାଇମ ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍’ର ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଯାହା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୨୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ସିନେମାଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଜିତୁ ଜୋସେଫ।