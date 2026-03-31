୨ ବର୍ଷ ହେବ ବିରଳ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକ, ଗାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ ଗୀତ
ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଦେଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଲିଉଡ୍ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗନିକ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ପିଡୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗନିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବିରଳ କାନ ରୋଗ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ବି ଏହି ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଜଣାପଡିବା ପରଠାରୁ, ଅଳକା ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ବର୍ଷ ‘ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ’ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଗାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୀତ:
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଳକା ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ବି ଏହି ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ‘ମେଲୋଡି କୁଇନ୍’ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଳକା କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଜଣାଇଲା। ମୁଁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ କି, ଗାୟିକା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନା। ବରଂ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି।”
୨ ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗରେ ପିଡୀତ:
ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକ୍ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିରଳ ‘ସେନ୍ସୋରିନ୍ୟୁରାଲ୍ ହିଅରିଂ ଲସ୍’, ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତାରେ ହ୍ରାସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହାକୁ ଏକ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କାମନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇ ନାହାଣନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଗୀତିକାରମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ।”
ତାଙ୍କର ଶେଷ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଥିଲା ‘ଅମର ସିଂହ ଚମକିଲା’ ର ‘ନରମ୍ କାଲଜା’, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇମତିଆଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ.ଆର. ରହମାନ।