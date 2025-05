ଖୋଲାଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୩୨ ବିମାନବନ୍ଦର, ଏବେ ଉଡାଣ ଭରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢିବା ପରେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ୩୨ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି।

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଶ୍ରୀନଗର, ଅମୃତସର, ଲୁଧିଆନା, ଭୁଣ୍ଟାର, କିଶାନଗଡ, ପଟିଆଲା, ଶିମଲା, ଧରମଶାଲା ଏବଂ ବାଥୀଣ୍ଡା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

In light of evolving circumstances and dynamic airspace conditions, commercial flight operations were temporarily suspended at 32 Airports until 05:29 hrs of May, 15th 2025. It is pleased to inform that these Airports are now fully operational for #CivilAircraft movements with… pic.twitter.com/KmkTEBN0D0

— Airports Authority of India (@AAI_Official) May 12, 2025