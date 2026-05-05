Vijay-Trisha: ପରଦାରେ ରୋମାନ୍ସ, ବାସ୍ତବରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ହିଟ୍ ଜୋଡ଼ିଙ୍କ ଅକୁହା କଥା
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ 'ଟିଭିକେ' (TVK) ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉଭା ହେବା ପରେ, ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପରଦା ପଛର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପରଦା ଉପରର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି।
ତାମିଲନାଡୁ : ତାମିଲ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷା କୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କେବେ ବି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଷା ଏବଂ ବିଜୟ ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ନଜର ପକାଇବା।
ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଷା ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ‘ଗିଲ୍ଲୀ’ (Ghilli) ରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟ ‘ଭେଲୁ’ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଷା କୃଷ୍ଣନ ‘ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଜଣେ କବାଡି ଖେଳାଳି ଭେଲୁକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ଯିଏ କି ତ୍ରିଷାଙ୍କୁ ମୁଥୁପାଣ୍ଡି (ଖଳନାୟକ ପ୍ରକାଶ ରାଜ) କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଥୁପାଣ୍ଡି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ତ୍ରିଷାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ବିଜୟ ‘ଶିବଗିରି’ ନାମକ ଜଣେ ଗାଉଁଲି କମାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସହରଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରିଷା ‘ଶୁଭା’ ନାମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଶିବଗିରିଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି।
ଧରଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା ଯଥାକ୍ରମେ ‘ବେଟ୍ରିଭେଲ’ ଏବଂ ‘ଦେବୀ’ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାର୍ ରେସର୍ ବେଟ୍ରିଭେଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମାଲେସିଆର ଜଣେ ଡନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ସେହି ଡନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ବାପା ବୋଧହୁଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି।
ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା ଏପରି ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ପାର୍ଥିବନ (ବିଜୟ) ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ଆସେ। ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘GOAT’ରେ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏକ ଗୀତରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭାବରେ କ୍ୟାମିଓ (ଅତିଥି କଳାକାର) ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯିଏ ‘ଜୀବନ ଗାନ୍ଧୀ’ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବାଛିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଣା ମିଶନର ଅତୀତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି।
ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର କଥିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା—ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ନିଜ ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନର “ଶାନ୍ତି” (the calm to her chaos) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି—ତାହା ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ବିଜୟଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଯୋଜକ କଳ୍ପତି ଏସ୍. ସୁରେଶଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଧାରରେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।