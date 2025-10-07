School Holiday: ବଢିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି; ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା? ଜାଣନ୍ତୁ…
ବିଢିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଦ୍ଧି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। “ଜାତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ” ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସର୍ଭେରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ୧୦ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “କାର୍ଯ୍ୟ (ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ) ୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେବାର କଥା ଥିଲା। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।” ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭେ ଆମର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନାହିଁ।”
୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶି ଘୋଷଣା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମଧ୍ୟାବଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଜୟନ୍ତୀରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।