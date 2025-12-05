ବାତିଲ ହେଲା ୫୦୦ ବିମାନ; ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ମାସେ ହେବ ଫ୍ଲାଇଟ ଉଡାଣରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଅନିୟମିତତା !

୫୦୦ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ୍ !

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାରମ୍ବାର ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଅନ୍ଯପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ସବୁ ବିମାନ ସେବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାସେଞ୍ଜର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ 500 ଫ୍ଲାଇଟରେ ଉଡାଣ ସେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଯଦି ଦେଖିବା 2025 ମସିହାରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଏଥିରେ 2 ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର DGCA ଦ୍ବାରା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି।

ପ୍ରଥମରେ ପାଣିପାଗ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି। ଦ୍ବିତୀୟରେ ବିମାନ ଉଡାଣ ସମୟରେ ସେଥିରେ ରହୁଥିବା କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଓ ପାଇଲଟଙ୍କ ସଂଖ୍ଯ କମ ରହିଛି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲଟ ଏବଂ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ଯଙ୍କ କାମ କରିବା ସମୟ ସୀମା କମାଯାଇଛି ଫଳରେ ପାଇଲଟ ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ସପ୍ତାହକୁ ଆଗରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା କମ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି।

