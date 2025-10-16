ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ; ହେଲେ ହଠାତ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ

ଗୁଜୁରାଟ ରାଜନୀତିରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟ ରାଜନୀତିରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି, ଗୁଜୁରାଟରେ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅପସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯିବ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶୁକ୍ରବାର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ଅଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇପାରେ।

ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଅଦଳବଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୧.୩୦ ରେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଠ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ୧୮୨ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୨୭ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ପରେ କଣ ହେବ:ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପିରୁ ଆସିବେ। ଜାତି ସମୀକରଣକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ, ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ମୁହଁର ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍ଗମ ହେବ।

