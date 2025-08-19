Kidney Stone: କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଏ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଡ୍ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖୁବ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ପଛରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ।
କିଛି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବିଶେଷକରି ସେହିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପିଡିତ କିମ୍ୱା ପରିବାରରେ ଏହାର ଇତିହାସ ଅଛି।
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯଦି ତାହା ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।
ଅକ୍ସାଲେଟ୍ କ’ଣ?
କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ ସ୍ଫଟିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟୋନର ରୂପ ନେଇଥାଏ। କିଛି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ରେ ଭରପୂର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ସେହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ
ବିଟ୍
ବିଟ୍ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିବା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଲୌହ ଏବଂ ଭିଟାମିନରେ ଭରପୂର। କିନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତେବେ କଦାପି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଟ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଟ୍ ସାଧାରଣ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ପାଳଙ୍ଗ
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅକ୍ସାଲେଟର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଫଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ପାଳଙ୍ଗରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ।
ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା
କିଛି ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ପନିପରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସାଲେଟ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଟମାଟୋ ଏବଂ ବାଇଗଣ ପରି ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସାଲେଟ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକରେ । ଯଦିଓ ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଏବଂ ସୋଡିୟମ
ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ କିମ୍ବା ସୋଡିୟମ ସେବନ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ, ଶରୀର ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ପରିସ୍ରାରେ ଥିବା ଅକ୍ସାଲେଟ ସହିତ ମିଶି ଷ୍ଟୋନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ୟାକେଜଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋଡିୟମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ।
ସତର୍କତା
ଏହି ସୂଚନାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । ବରଂ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏଥିସହ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା। ଦିନକୁ ୮ରୁ ୧୦ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ରା ପତଳା ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଫଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।