ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲର ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଚିନ୍ତାରେ BCCIଙ୍କୁ କହିଲେ …
IND-W vs SA-W Final: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନଭେମ୍ବର ୨ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବହୁତ ଚାହିଦାରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଟିକେଟ୍ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି: ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ, ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ BookMyShow ରେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିରାଶ କରିଥିଲା। ତଥାପି,ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BookMyShow ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ସରକାରୀ ଟିକେଟିଂ ପାର୍ଟନର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି।
Yesterday the tickets for the Women’s World Cup final at DY Patil Stadium were being sold at a cost of ₹150-₹500.
Now look at this, what a shameless exploitation. Don’t call it demand, it is daylight robbery. pic.twitter.com/bIV5KRWMLk
— Sameer Allana (@HitmanCricket) October 31, 2025
ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ, BookMyShow ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିକେଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରି-ସେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଥିଲା। ସାଧାରଣ ବିକ୍ରୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ BookMyShow, BCCI ଏବଂ ICC ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ଲାଇଭ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ:ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଲାଇଭ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ, BookMyShow ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ “ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି” ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା।
ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, BookMyShow ଏକ “ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା” ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ୧୫୦ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ୭୫୦୦ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ (VIP ବାକ୍ସ) BookMyShow ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିସିସିଆଇକୁ ନିବେଦନ କଲେ: TOI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖର ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଫାଇନାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ଟିକେଟ୍ ପାଇ ନପାରି ନିରାଶ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଟିକେଟ୍ ବିସଙ୍ଗତି ପାଇଁ BookMyShow କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ BCCI କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟ୍, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୫୦ -୫୦୦ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।