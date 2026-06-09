ଶ୍ରାବଣରେ ଏହି ୭ ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ , ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ତିଥି
ଶ୍ରାବଣ ୩୦ ଜୁଲାଇରୁ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଦୋଷ, ଶ୍ରାବଣ ଶିବରାତ୍ରି ଆଦି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥିର ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।
Sawan 2026 Tithi : ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୋମ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ଏବଂ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଭୌମ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତର ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶ୍ରାବଣ ଶିବରାତ୍ରି ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬। ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରାବଣରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୟ ଏବଂ ସର୍ପଦଂଶନର ଭୟ ରହିନଥାଏ।
ଶ୍ରାବଣରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହରିୟାଲୀ ତୀଜ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ରହିବ। ଏହି ତିଥି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବା କଠିନ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏହା ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଶିବଜୀଙ୍କ ସାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଶ୍ରାବଣରେ ଏହି ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଆସିବ। ୩ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ବ୍ୟତୀତ ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।