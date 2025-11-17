“ଆଲ୍ଲା ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ…” ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା
"ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି"।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ICT) ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆଲ୍ଲା ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ… ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି।” ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ମିଛ:
ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କପୋଳକଳ୍ପିତ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା କୌଣସି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଦଳ।
ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ:
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ହସିନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁନୁସ ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଅପରାଧ ଯାହା ଜୋରିମାନା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି:
ହସିନା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ରହିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ୟୁନୁସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ICT ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ:
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କ କାମ ଛାଡି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ରାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ।
ଗଣଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି:
ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ଗଣଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ “ବିପ୍ଳବ” ବୋଲି କୁହାଯିବା ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେବେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ।
ଦେଶର ବିଗିଡ଼ିଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଶେଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା:
ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଶେଷରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଫେରିବେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବୁ,” ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା “ଜୟ ବଙ୍ଗଳା, ଜୟ ବଙ୍ଗଳା, ବାଂଲାଦେଶ” ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ।