ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଉଦଳା: ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବାଙ୍ଗିରୁପୋଷୀରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଆସିଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ। ତାପରେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ କରିଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କ୍ର୍ମ।
୬ଜଣ ଯୁବକ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି।