Sydney Shooting: ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହ କରୁଛି ଶତୃତା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରହିଛି ହାତ!

ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରହିଛି ହାତ!

By Jyotirmayee Das

Sydney Shooting: ଭାରତ, ଇଟାଲୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସିଡନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିଡନୀର ବୋନିରିଗ୍ ନିବାସୀ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ମୂଳତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋହାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ସୁଟର ନାଭିଦ ଆକ୍ରମଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ସୁଟର ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ଥିବା ଅଲ-ମୁରାଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ।

ଫଟୋ ଭାଇରାଲ: ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଜବାବ ଦେଇ, ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ (NSW) ପୋଲିସ କମିଶନର ମାଲ ଲାନିଅନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧର ସମୟ ନୁହେଁ; ପୋଲିସକୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଦେବାର ସମୟ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଗୁଳିଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ ମୃତ: ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ସମୟରେ, ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଯିହୂଦୀ ପର୍ବ ହନୁକା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଜଣ ସୁଟର୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭାରତ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

 

