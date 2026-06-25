ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୋସାଦର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ: ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ‘ମୋସାଦ’ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଏକ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଭୂ-ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପେପେ ଏସ୍କୋବାର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଜେନେଭାରେ ହିଁ ମୁନିର ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋସାଦ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଓମାନ ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ, “ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ପୋଛି ଦେବୁ।”
ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ:
ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ କାମରାନ ଖାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଜେ କଥା’ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଜେନେଭା ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।