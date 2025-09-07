SIIMA 2025: ‘ପୁଷ୍ପା-୨’ ପୋଛିନେଲା ସବୁ ଆୱାର୍ଡ, ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ Best Actor
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶନିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2025 (SIIMA) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ‘ଅମରନ’, ‘ମହାରାଜା’ ଏବଂ ‘ଲୁବ୍ବର ପାଣ୍ଡୁ’ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ‘ଦି ଗୋଟ୍ ଲାଇଫ୍’ ଏବଂ ‘ARM’ ମାଲାୟଲମରେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
‘ପୁଷ୍ପା 2’ ଏବଂ ‘କଳକି 2898 AD’ କଲେ କମାଲ
ସୀମା ପୁରସ୍କାରରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ପୁଷ୍ପା 2’, ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘କଳକି 2898 AD’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ‘ପୁଷ୍ପା 2’ ପାଇଁ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଅଭିନୟ ସମ୍ମାନ ଜିତିଥିଲେ।
SIIMA ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – କଳକି 2898 AD
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ – ସୁକୁମାର (ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା – ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ (ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା (ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସମାଲୋଚକ) – ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମା (ହନୁମାନ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା (ସମାଲୋଚକ) – ତେଜା ସଜ୍ଜା (ହନୁମାନ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ (ସମାଲୋଚକ) – ମୀନାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ (ଲକି ଭାସ୍କର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତା – ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ (କଳକି 2898 AD)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ଆନ୍ନା ବେନ୍ (କଳକି 2898 AD)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ – ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ (ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ – ଶଙ୍କର ବାବୁ କାଣ୍ଡୁକୁରୀ (ଭାବନା – ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟିକା – ଶିଳ୍ପା ରାଓ (ଚଟ୍ଟାମାଲ୍ – ଦେବରା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିଲେନ୍ – କମଲ ହାସନ (କାଲ୍କି 2898 AD)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ପାନଖୁଡି ଗିଡୱାନି (ଲଭ୍ ମ ul ଲି), ଭାଗାଶ୍ରୀ ବୋର୍ସେ (ଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚନ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ଅଭିନେତା – ସନ୍ଦୀପ ସରୋଜ (ସମିତି କୁରୁଲୁ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ – ନନ୍ଦ କିଶୋର ୟେମାନି (35 ଓକା ଚିନ୍ନା କଥା)
ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର – ରଥନାଭେଲୁ (ଦେବରା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା – ସତ୍ୟ (ମଥୁ ଭଦଲାର 2)