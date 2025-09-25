କମୁଛି ଦୀପିକାଙ୍କ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ହାତରୁ ଗଲା ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ, ଏବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜ୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି…
ହାତରୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ଆଣେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ହାର ଏତେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତଥାପି, ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଛାଡିବା ପରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ୮ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନକାରାତ୍ମକ ପିଆର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବେ, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ “କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି” ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କିପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ “କିଂ” ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରି ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରିବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୦୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ୟ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ୟ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ’ଣ ଦୀପିକାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବ? ନିକଟରେ, ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାର କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଟଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଦୀପିକା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା। ତଥାପି, କଳ୍କି ୨ ରୁ ତାଙ୍କ ବାହାରିବା ପରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପରି, ଦୀପିକା ଏବେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଆଟଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ₹୮୦୦ କୋଟିର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ।