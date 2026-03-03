ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଏହି ଯୋଡ଼ି…
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ବାଜିବ ଶାହାନାଇ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯିବେ।ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ସିରିଶ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭାଇ ଅଲ୍ଲୁ ସିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ନୟନିକା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରିୱେଡିଙ୍ଗ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ।
ରାମ ଚରଣ, ନାନ୍ଦାମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆଟଲି କୁମାର, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୁ ସିରିଶ ଏବଂ ନୟନିକା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରି-ୱେଡିଙ୍ଗ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ରାମଚରଣ।
ରାମ ଚରଣ ଖାଲି ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ: ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଆଭାସ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ଅଲ୍ଲୁ ସିରିଶ ନୟନିକାଙ୍କୁ 2023 ମସିହାରେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଅଲ୍ଲୁ ସିରିଶ ଏବଂ ନୟନିକା 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରି-ୱେ଼ଡିଙ୍ଗ ଫଟୋଶୁଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହରେ କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ।